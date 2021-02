Parla Nunzia De Girolamo: “Senza l’amore di mia figlia mi sarei buttata dalla finestra”

L’ex deputata, ministro e concorrente di Ballando con le stelle racconta come è riuscita a resistere a ben 7 anni di processo… per un fatto mai commesso. In esclusiva su Oggi in edicola

Nunzia De Girolamo rivela in esclusiva a Oggi che solo l’amore di sua figlia le ha permesso di resistere per ben 7 anni all’infamante accusa di associazione per delinquere. L’ex ministra è stata definitivamente assolta lo scorso dicembre. Dopo ben 7 anni. E dopo che l’accusa aveva addirittura chiesto oltre 8 anni di carcere. Per un reato mai commesso… L’ex deputata ed ex concorrente di Ballando con le stelle, nell’intervista al settimanale



Oggi in edicola, parla dunque della figlia Gea, del suo nuovo talk show Ciao Maschio e della “famosa” foto in cui Massimo Giletti le bacia il ginocchio.

“L’AMORE GIGANTE DI MIA FIGLIA GEA” – «Senza mia figlia Gea, senza il suo amore gigante, avrei davvero potuto compiere una sciocchezza e buttarmi da una finestra. Anche per dare un segnale forte a questo Paese, a questi giudici che spesso decidono della vita altrui senza aver coscienza delle conseguenze». Così dice Nunzia De Girolamo nell’intervista al settimanale Oggi.

“I MASCHI SONO IN DIFFICOLTÀ” – Poi presenta il talk show Ciao Maschio (in onda dal 13 febbraio su Rai1): «Cerco uomini che vogliano spogliarsi delle proprie corazze… I maschi sono in difficoltà: avere a che fare con donne che sono diversissime dalle loro madri li disorienta, li infragilisce».

“LA FOTO… ERA PER MIO MARITO!” – E sulla “famosa” foto in cui Massimo Giletti le bacia il ginocchio rivela: «Sarebbe dovuta restare privata, Massimo ha finto di baciarmi il ginocchio e ha detto: “Questa la mandiamo a Francesco Boccia (il marito ministro della De Girolamo, ndr)”. Non mi aspettavo di vederla pubblicata».







