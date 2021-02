Il principe cerca figlio, il trailer ufficiale del sequel con Eddie Murphy

Sarà disponibile a partire dal 5 marzo su Amazon Prime Video “Il principe cerca figlio”, sequel del film cult con Eddie Murphy, uscito nel 1988. Dopo più di trent’anni, quindi, il Re Akeem tornerà a New York, ma stavolta non per cercare una moglie. Il cast è quello dell’originale, con l’aggiunta di nuovi personaggi che renderanno ancora più esilaranti le avventure di tutta la famiglia.

L’attesa è quasi finita, dopo l’annuncio della realizzazione del film nel 2019, sta per arrivare in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video “Il principe cerca figlio”, sequel della nota pellicola con protagonista Eddie Murphy che spopolò negli Anni Novanta, ovvero “Il principe cerca moglie”. A partire dal 5 marzo, quindi, sarà possibile vedere sulla piattaforma streaming, le esilaranti vicende che accompagneranno il Re Akeem alla ricerca del figlio che ha avuto dall’unica donna incontrata prima di conoscere l’amore della sua vita. Non mancheranno esilaranti risate che, soprattutto con Eddie Murphy, non possono che essere assicurate.

La trama de Il principe cerca figlio

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato. Dal matrimonio con la donna che è diventata sua moglie, il re ha avuto una figlia, ma stando alle leggi del regno non è concesso alle donne governare, quindi sarà necessario cercare un erede. A distanza di trent’anni dall’ultimo viaggio in America, infatti il titolo originale del film è “Coming 2 America”, Akeem e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprenderanno una nuova ed esilarante avventura che li porterà ad attraversare il mondo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato. Proprio lì, a quanto pare, si nasconde un figlio che il principe ha avuto in gioventù, durante il suo primo viaggio nella Grande Mela.

Il cast del film

Si prevede un vero e proprio tuffo nel passato, con l’immancabile presenza di Eddie Murphy protagonista, che porterà la sua inimitabile comicità in un film moderno, ambientato nella New York di 30 anni dopo. Al suo fianco, l’inseparabile Arsenio Hall, ma non solo. Ci saranno ancora Cleo McDowell e la figlia Lisa McDowell, che ormai è diventata regina. Ma nel sequel del film ci sarà anche largo spazio per personaggi nuovi; nel cast compaiono i nomi di Jermaine Fowler, Leslie Jones, Wesley Snipes, Tracy Morgan e anche la figlia del divo Bella Murphy.

