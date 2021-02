Chiara Ferragni e gli auguri a Franco Lucia, papà di Fedez: «Ti amiamo»

L’influencer, in attesa del secondo figlio, una bambina, ha voluto augurare buon compleanno al suocero, cui ha dedicato un post speciale: «Sei uno dei migliori nonni che possano esistere»

Gli auguri al «nonno migliore», in un post social. Chiara Ferragni, che mercoledì ha parlato di nuovo dei benefici che una terapia Emdr può portare con sé, ha voluto festeggiare il suocero con una serie di foto dedicate. «Auguro il più felice dei compleanni a uno dei nonni migliori che possano esistere», ha scritto online l’influencer, pubblicando diverse foto di Franco Lucia, papà di Fedez.

Le immagini, per lo più scattate al suocero nel suo ruolo di nonno, hanno consentito alla Ferragni di ripercorrere parte della propria storia: la nascita di Leone, il matrimonio con Fedez. Poi, i sessant’anni di Franco Lucia, festeggiati al bowling, la quarantena e le pizze fatte in casa. «Ti amiamo», ha scritto la Ferragni, in attesa del suo secondo figlio, una bambina di cui ha detto voler rendere pubblico il nome solo dopo la nascita.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it