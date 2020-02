Soleil e Jeremias si sono lasciati per un tradimento? Ecco tutta la verità

Alla vigilia della nuova edizione di Pechino Express, dove è in coppia con la madre, Soleil Sorge è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Jeremias Rodriguez. I due si sono conosciuti all’Isola dei Famosi e si sono amati per sette mesi. Non sono mancati litigi e incomprensioni e alla fine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il fratello di Belen hanno deciso di dividersi. Una scelta presa per incompatibilità e non per presunti tradimenti, come sussurrato da qualcuno nelle scorse settimane. Soleil e Jeremias non si sono lasciati per l’intromissione di altre persone ma semplicemente perché non andavano più d’accordo.

“Non c’è stato alcun tradimento, è finita per incompatibilità”, ha chiarito Soleil Sorge a Nuovo Tv. “La relazione è stata troncata da me, ma anche Jeremias era d’accordo”, ha aggiunto la 25enne, che esclude del tutto un ritorno di fiamma con l’aitante argentino. Oggi Soleil sogna “una persona psicologicamente affidabile”, che possa apprezzarla per quello che è. “Non smetterò mai di credere nell’amore, nonostante le storie che mi hanno delusa. Aspetto e spero”, ha ribadito l’italo-americana.

Prima dell’incontro con Jeremias, Soleil ha amato per un anno l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna. È stata inoltre legata a Luca Onestini, con il quale il rapporto è finito tra polemiche e rancore.

