Lady Gaga in love: la prima foto social con il nuovo fidanzato

La popstar sta frequentando l’imprenditore Michael Polansky già da settimane: a Capodanno il primo bacio in pubblico, poi le tenerezze sul balcone di un hotel e l’arrivo insieme al Super Bowl. Adesso l’immagine su Instagram, abbracciati, che conferma l’amore

Lady Gaga fa sul serio. Dopo settimane di gossip riguardo una sua presunta love story con «un uomo misterioso», la popstar americana esce allo scoperto e ufficializza la relazione con una tenera foto social. Sul ponte di una barca, nei pressi di Miami, l’artista abbraccia il nuovo fidanzato, l’imprenditore Michael Polansky, e ringrazia i fan: «Ci siamo divertiti tanto qui. Vi amo piccoli mostri, siete i migliori».

Gaga, infatti, si è esibita nello show alla vigilia del Super Bowl, proprio nel capoluogo della Florida. Poche ore prima era stata paparazzata sul balcone di un hotel insieme alla dolce metà, tra dolci baci e sguardi complici: «Hanno iniziato a frequentarsi prima di Natale», rivela una fonte a E! News. In effetti i due si erano baciati in pubblico già a Capodanno, in un celebre ristorante di Las Vegas.

«Chi è quello lì?», si chiedevano i fan commentando le testimonianze video. «Si chiama Michael», hanno risposto subito gli insider. In effetti avevano ragione, ma sono dovute passare settimane prima di avere un profilo completo dell’uomo «misterioso»: 33 anni, laureato in matematica e informatica all’università di Harvard, CEO della gruppo Parker – un’organizzazione di San Francisco – e impegnato nel sociale.

Si mormora che i due si siano incontrati per la prima volta ad un evento di beneficenza organizzato dalla società di Michael e – in pochi minuti – sia scattato l’amore: «Lui è un bravo ragazzo», riporta una fonte, «e fa di tutto per passare del tempo con lei». Che stavolta sembra davvero convinta: la ratifica via social significa che non si tratta di un flirt passeggero, bensì che Gaga crede in questa relazione.

In effetti basta scorrere l’account di Miss Germanotta per rendersi conto che gli unici uomini che appaiono, sono amici. C’è Bradley Cooper, ovviamente, che i giornali rosa per mesi hanno accostato senza successo alla cantante, ricevendo raffiche di smentite: «Stiamo insieme soltanto nel film». Non c’è traccia invece di Dan Horton, la sua fiamma più recente, e nemmeno di Christian Canino, lo storico ex.

Che per Lady Gaga sia arrivato davvero l’uomo giusto?

