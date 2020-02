La tv on demand è in crescita

Qualche giorno fa riflettevo sulle abitudini di consumo nella mia famiglia per quanto riguarda la tv. Mio figlio non ha mai visto programmi lineari in vita sua, nel senso che guarda tutto on demand; mia moglie idem, concentrata su serie di Netflix, Amazon Prime video o Sky Go. E pure io, che da bambino aspettavo le cinque del pomeriggio per la tv dei ragazzi in bianco e nero, ormai mi accosto alla tv in diretta solo per qualche evento sportivo. Recupero tutto il resto on demand, per intero o per clip, ma la visione live è riservata a rarissime cose.

La tendenza di noi esseri umani, tuttavia, è rendere universale il proprio particolare. E allora mi sono messo ad analizzare i dati Auditel, dal 2012 al 2019, per capire se vi fosse un reale cambio di modalità di consumo della tv tra gli italiani.

Va subito detto che il fenomeno dell’ascolto televisivo on demand è in costante aumento, ma non ha ancora dimensioni significative: sul totale tv, l’incidenza dell’ascolto differito, secondo Auditel, nel 2019 è stata pari all’1,81% di share, comunque più o meno il triplo rispetto al 2012, quando era dello 0,67%.

Più interessanti i dati per singoli broadcaster. Sky, ad esempio, è passata dal 4,8% di ascolti differiti del 2012 al 10% medio del 2019. E Fox è addirittura al 18,4% nel 2019, rispetto al 6% del 2012. Rai, invece, ha fatto molto poco, chiudendo il 2019 con uno 0,7% di share di ascolti on demand, ma il grosso lavoro su Rai Play darà i suoi frutti da quest’anno. Mediaset è infine partita con un anno di anticipo (lancio di Mediaset Play in concomitanza coi Mondiali di calcio in Russia 2018), e nel 2019 ha triplicato l’incidenza dell’on demand, che già ora pesa per l’1,3% degli ascolti totali del Biscione.

Ovviamente, per abituarsi a una visione on demand bisogna avere in casa la tecnologia adeguata e una tv collegata al web. E mentre i clienti di Sky, attraverso i decoder MySky e, soprattutto, SkyQ, ormai da anni maneggiano questi usi e consumi con maestria, il resto dei telespettatori dovrà attendere di installare uno smart tv (ciò accadrà in quasi tutte le abitazioni di qui ai prossimi 5-10 anni) per poterlo fare quotidianamente.

In base alle elaborazioni di ItaliaOggi su dati Auditel, tuttavia, emerge che nel 2019 il canale Sky Cinema Uno+24 di Sky ha avuto ascolti differiti per il 54% sul totale (nel 2012 erano appena al 10%), Sky Atlantic per il 52%, Sky Sport 262 per il 50% (20% nel 2012) e via via scorrendo la graduatoria, fino a Fox Crime +2 appena sotto il 40% (7% nel 2012) e Sky Uno poco sotto il 30% (12% nel 2012).

Queste cifre, perciò, mostrano chiaramente che quando il pubblico ha la possibilità di vedere facilmente i contenuti dei canali in modalità on demand, e non solo in lineare, usa parecchio quella opzione, a volte anche nella maggioranza dei casi, e comunque con crescite vertiginose negli ultimi anni.

Dall’estate del 2019, peraltro, Auditel rileva anche gli ascolti di contenuti televisivi sui device digitali, e non solo sui televisori classici. E sui device digitali, in media, per ogni dieci stream erogati di contenuti televisivi ve ne sono nove in modalità on demand e solo uno in modalità live, dal vivo. Perciò si può supporre che più i consumi di tv si sposteranno sui device digitali, connessi alla rete, accedendo alle app, più la visione sarà in modalità differita, con pochissimi eventi da vedere assolutamente live.

Da giugno a dicembre 2019, tanto per dare qualche numero, i contenuti Sky su device digitali sono stati visti al 95% in modalità differita, quelli Mediaset per l’87%, quelli Rai per il 76%.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi