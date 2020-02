Cinema, torna il premio David Giovani

Al via la 25° edizione del Premio David Giovani, con la formazione della giuria di Firenze. La giuria sarà composta da studenti delle scuole secondarie superiori che compiranno 18 anni entro il 25 agosto 2021. Il numero dei giurati potrà variare, fino a un massimo di 100, a seconda delle richieste dei partecipanti. I giurati vedranno, tra febbraio 2020 e gennaio 2021, 15 film italiani in uscita o dell’ultima stagione, scelti, tra quelli selezionati dall’Ente David di Donatello, da una apposita commissione formata da membri della Direzione Generale per il Cinema del MIBAC, del MIUR e dell’Agiscuola. I giurati avranno accesso gratuito alle proiezioni, che si terranno presso il Cinema della Fondazione Stensen (viale Don Giovanni Minzoni 25c) e le sale del Circuito Firenze al Cinema (e in altri cinema italiani con altrettanti ragazzi di altri Comuni e Regioni). Al termine dei 15 film, ogni giurato dovrà votare il migliore tra quelli visionati (obbligatorio averne visti almeno 10) sulla piattaforma Agiscuola, con modalità che verranno comunicate entro il 29 gennaio 2021. Al film che riceverà più voti a livello nazionale sarà assegnato il Premio David Giovani in occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Ogni giurato potrà inoltre scrivere, entro il 29 gennaio 2021, un elaborato sull’esperienza vissuta, o su uno o più film, o su un aspetto di un film tra quelli selezionati. Lo studente che avrà scritto il miglior elaborato a livello regionale sarà ospite dell’Agiscuola nazionale alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in qualità di componente della giuria del “Leoncino d’Oro Agiscuola”. Il 2° classificato, sempre in ambito regionale, parteciperà al Campus Cinema Scuola Giovani che si terrà a Roma nell’autunno 2021. Possono partecipare le scuole, indicando un docente coordinatore che farà da tutor ai giurati. Ma anche singoli studenti che saranno seguiti direttamente dalla Fondazione Stensen. Il coordinatore generale dell’intera giuria sarà per il quarto anno consecutivo Carlo Pellegrini, collaboratore della Fondazione Stensen. Email: progetti@stensen.org. I film, tutti in prima visione, saranno visibili allo Stensen e negli altri cinema del Circuito Firenze al Cinema, durante la regolare programmazione, che verrà comunque comunicata per tempo e direttamente agli studenti. Per consentire la partecipazione degli studenti interessati avremo bisogno del nominativo di un responsabile per ogni scuola (nome, cognome, Istituto superiore di riferimento, cellulare e email) e dei dati dei vari studenti partecipanti (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, cellulare e email). Inviarli a progetti@stensen.org. Per garantire le comunicazioni in tempo reale tra il coordinatore generale e i vari coordinatori (professori) e gli studenti, verrà creato un gruppo whatsapp.