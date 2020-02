Chiara Nasti single: finita con Ugo. Scambio di messaggi social, il gossip

Chiara Nasti e il fidanzato Ugo sono giunti al capolinea. Questo almeno è ciò che si evince dalle ultime Stories pubblicate dai due, che sembrano lasciare poco spazio alle interpretazioni. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto campeggiare uno scatto corredato da una didascalia eloquente (“I’m free”, con tanto di emoticon del cuore spezzato); Ugo invece è stato più criptico nel suo intervento, seppur ha lasciato intendere che la rottura si sia consumata (“Quando fai di tutto per tirare fuori il peggio delle persone alla fine esce”).

“Sei tutta cuore, non è una debolezza è un punto di forza”, Chiara Nasti in confidenza

Se la rottura pare che ci sia stata, non chiari i motivi che hanno portato all’addio. Sulla questione, per ora, sia l’influencer sia l’uomo hanno preferito mantenere riserbo. Chiara ha solo scritto, sempre via social tramite Stories Instagram, un messaggio che fa capire una parte del suo punto di vista sulla vicenda: “Sei tutta cuore, non è una debolezza è un punto di forza, senti di più, e se è vero che tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso.” Dopo vari tira e molla, sembra quindi che il rapporto sia arrivato nuovamente su un binario morto.

Chiara: la storia con Ugo e la difesa della sorella Angela

Ricordiamo che Chiara e Ugo hanno condiviso molto assieme. I due erano già una coppia nel 2018, quando l’influencer sbarcò sull’Isola dei Famosi. Era la 13esima edizione e la sua avventura nel reality non durò molto: pochi giorni dopo essere salpata per l’Honduras, faceva rientro per riabbracciare il suo amato. La storia è poi proseguita tra alti e bassi: ora un nuovo stop. La Nasti, sempre attiva sui social, lo scorso anno è finita indirettamente nell’occhio del ciclone mediatico e televisivo. Motivo? La sorella Angela fu chiacchieratissima quando si sedette sul Trono di Uomini e Donne. Ancor più chiacchierata la sua scelta: decise di intraprendere una love story con Alessio Campoli. Tuttavia la frequentazione naufragò in tempi record, facendo sospettare il pubblico che la giovane avesse operato la sua decisione solo per visibilità. Chiara ha sempre difeso la sorella a muso duro in quel periodo.

