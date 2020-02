Asia Argento, sull’Italia ho cambiato idea, c’è risveglio coscienze

Attrice, #metoo è ormai prodotto hollywoodiano

L’Italia una ‘cattiva madre’? “Non lo penso piu’. All’inizio del caso Weinstein, i media di destra mi avevano assalita in modo abbastanza disgustoso. Da allora, c’è stato un bel risveglio delle coscienze”: lo dice l’attrice e regista italiana, Asia Argento, intervistata dal quotidiano Le Monde in occasione del Festival du Film Fantastique di Gérardmer, di cui quest’anno è stata scelta come presidente di giuria. “Per quanto riguarda le ingiustizie di cui sono stata vittima – prosegue Asia Argento – gli europei sono stati piu’ lungimiranti degli americani. In molti, qui ,hanno capito che l’attore che mi accusa di pedofilia, Jimmy Benett, è stato sfruttato. Questo slancio di solidarietà mi ha commossa, perché ho vissuto un terribile biennio 2017-2018″.

“All’inizio si trattava di denunciare gravi abusi di potere. Ma con il tempo questa vena militante si è dilapidata. #Metoo è diventato un prodotto hollywoodiano, qualcosa che instupidisce, di un po’ finto e bigotto.

Un pass, un vestito da sera e basta.

La Democrazia Cristiana in tutto il suo splendore”, dice l’attrice intervistata dal quotidiano Le Monde.

Ansa.it