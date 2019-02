Oggi “Quante storie”, in onda su Rai3, parlerà della fede religiosa

Dal cristianesimo all’Islam, fino alle religioni più marginali: qual è il filo che unisce i credenti di tutto il mondo? Nella puntata di Quante storie in onda alle 12.45 su Rai3, lo storico delle religioni Giovanni Filoramo esplora il rapporto con il divino, per scoprire che il nucleo fondamentale di ogni fede è sempre lo stesso: il rapporto dell’uomo con il mistero della trascendenza, della figura che non ha figura e della realtà che non ha materia. Un viaggio che ci ricorda l’inesauribile bisogno di misurarci con il sacro.