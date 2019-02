Sexy addetto stampa di Meghan ora fa ingelosire il principe Harry

C’è un sexy addetto stampa che gira pericolosamente intorno a Meghan Markle, ecco le ultime news da Corte

C’è un piccante gossip che fa tremare, di nuovo, le mura di Kensigton Palace. Ovviamente Meghan Markle è al centro dell’attenzione, ma questa volta non c’è nessuna faida di palazzo.

Gli occhi sono puntati sulla duchessa per via del suo nuovo assistente, il quale sarebbe così sexy da far scattare la gelosia del Principe Harry.

Nelle ultime ore al fianco di Meghan Markle è apparso Christian Jones, avvenente 33enne, barba perfettamente allineata, alto, moro e sguardo schivo. Si tratterebbe di un nuovo addetto stampa, entrato dal mese di dicembre nello staff. E solo recentemente la duchessa è stata fotografata insieme al giovane. È stato assunto perché la moglie di Harry avrebbe intenzione di organizzare una nuova strategia di comunicazione dato che si avvicina il giorno del parto. Ma i ben informati non vedrebbero di buon occhio la Markle insieme al nuovo addetto stampa. Il primo è proprio il Principe Harry che avrebbe invogoiato un boccone amaro pur di accontentare la moglie.

Ma al di là delle gelosie, il buon Christian Jones, sembra essere proprio il candidato ideale per svolgere le mansioni richieste. Laureato in economia all’università del Galles, ha alle spalle sette anni come Capo Ufficio stampa per il ministro del tesoro, e inoltre è stato anche comunicare e ghost writer per David Davis e ha la passione per il rugby.

Carlo Lanna, il Giornale