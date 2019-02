Sanremo e il presunto conflitto d’interessi. Parla il direttore di Rai1, De Santis: “L’azienda è sottoposta a controlli”

Esiste una clausola di trasparenza, “la Rai non e’ portata ad adagiarsi a situazioni comode, e’ sottoposta a controlli diversi (commissione di Vigilanza, Agcom, Corte dei conti) e quindi per quanto si possa argomentare, la questione sul tema di conflitti d’interessi e’ tecnicamente seguita in maniera attenta, scrupolosa. Ognuno e’ comunque libero di fare tute le polemiche che vuole”. Lo ha detto il direttore di Rai1, Teresa De Santis, in conferenza stampa all’Ariston a proposito di una nuova domanda sul presunto conflitto d’interessi che riguarderebbe Claudio Baglioni nel ruolo di direttore artistico di un evento che propone in gara diversi cantanti che fanno capo al suo stesso management.