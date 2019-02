La Compagnia del Cigno 2 si farà? Gli indizi che fanno sperare in una seconda stagione

Con “La Compagnia del Cigno” la Rai ha vinto una scommessa, motivo per il quale le probabilità che la serie tv abbia una seconda stagione sono alte. Per ora nessuna conferma da Rai Fiction, ma gli ascolti della fiction ideata e diretta da Ivan Cotroneo sono stati ottimi. Se a questo si aggiungono le parole di Eleonora Andreatta, si può immaginare che ci sia la volontà di realizzare una seconda stagione. «Per Rai Fiction è la conferma di una linea editoriale che mette al centro la missione del servizio pubblico», cioè «l’attenzione a un pubblico che cambia, i giovani in particolare, la fiducia nella loro capacità e nella loro speranza di futuro». Così la direttrice di Rai Fiction aveva parlato de “La Compagnia del Cigno”. Le idee per un seguito non mancano. La giovane età dei personaggi e le varie situazioni sentimentali e familiari che si portano dietro possono offrire degli spunti per nuovi episodi.Ivan Cotroneo che ha scritto la serie tv “La Compagnia del Cigno” con Monica Rametta, ha abituato il pubblico a lasciare in sospeso alcune sottotrame e a non dare finali conclusivi proprio per avere degli agganci da cui ripartire con il racconto nel caso di nuove stagioni. E di aspetti da sviluppare per una seconda stagione ce ne sono diversi. A questi va aggiunto un aspetto per nulla trascurabile, cioè il riscontro del pubblico. Le prime cinque puntate della fiction hanno ottenuto una media di 5,4 milioni di telespettatori, per uno share del 23 per cento. Un risultato importante se pensiamo al fatto che “La Compagnia del Cigno” ha contrastato molto bene la concorrenza di Adriano Celentano su Canale 5. E quindi se teniamo conto del punto di vista degli ascolti, è più che probabile che venga realizzata una seconda stagione della serie. Tra l’altro ha avvicinato il pubblico più giovane a Raiuno, che ha apprezzato le avventure dei protagonisti.

Silvana Palazzo, ilsussidiario.net