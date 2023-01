Kim Basinger e Alec Baldwin diventeranno nonni: la figlia Ireland è incinta

Idue divi di Hollywood diventeranno presto nonni: la loro figlia Ireland, 27 anni e professione modella, aspetta il primogenito. Primo figlio per lei e primo nipote per nonna Kim e nonno Alec. Il padre del bambino è il musicista RAC. Alec Baldwin (che, dopo otto figli, diventa nonno per la prima volta) ha scritto: “Incredibile”

Kim Basinger e Alec Baldwin saranno presto nonni: la figlia dei due attori, Ireland, è incinta del suo primogenito, nonché del primo nipote dell’ex coppia di divi hollywoodiani.

Ad annunciare il lieto evento è stato un post della futura mamma, condiviso su Instagram a Capodanno.

Ireland Baldwin, 27 anni e professione modella, ha mostrato l’ecografia corredandola con una semplice didascalia: “Buon anno”.

Il padre di questo primo nipote di Baldwin e Basinger è il compagno di lunga data di Ireland, il musicista RAC.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai follower e dagli amici, comprese le tantissime celebrità che fanno parte della grande famiglia di Ireland Baldwin (la quale, in quanto pargola di celeb, è cresciuta assieme a un folto stuolo di altri pargoli di Vip).

“Non vedo l’ora di conoscerti piccolino”, scrive Rumer, figlia di un’altra famosa ex coppia di divi hollywoodiani: Bruce Willis e Demi Moore.

“Sto piangendo” ha commentato Hailey Bieber. “Congratulazioni amore” ha scritto Paris Hilton.

E Alec Baldwin (che, dopo otto figli, diventerà nonno per la prima volta) ha commentato così: “Incredibile”.

PER ORA NESSUN COMMENTO DI NONNA KIM

Per adesso, invece, nessun commento è pervenuto dalla futura nonna.

Anche Kim Basinger, 69 anni, sarà nonna per la prima volta, proprio come il suo ex marito. Ma se Alec Baldwin negli ultimi anni ha ripassato non poco la materia fatta di pannolini, biberon e via dicendo, Kim Basinger invece aveva attaccato il ciuccio al chiodo già da parecchi anni.

L’attrice, infatti, ha avuto le ultime esperienze lato nursery quando aveva i figli piccoli (tutti attualmente abbastanza grandi da farla diventare nonna). Un discorso diverso spetta invece per Alec Baldwin, il quale negli ultimi anni ha avuto ben sette figli dalla moglie Hilaria. L’ultima arrivata, Ilaria Catalina Irena, è nata lo scorso settembre, quindi diventerà zia prima ancora di compiere un anno…

LA LISTA DI MAMME VIP DEL 2023 È LUNGHISSIMA

Il nome di Ireland Baldwin si aggiunge a una lista già chilometrica di celebrità che nel 2023 diventeranno mamme.

Tra gli attesi fiocchi rosa e azzurri di quest’anno, ci sarà il primo per Aurora Ramazzotti, il quarto per Blake Lively, il secondo per Cristina Marino (incinta di Luca Argentero) e il terzo per Chrissy Teigen, in attesa del terzogenito da John Legend.