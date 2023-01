“Grande Fratello Vip”, Alberto De Pisis dichiara il suo interesse per Edoardo Donnamaria

Il Vip subito dopo la puntata, parla con Sarah Altobello della sua attrazione: “Quando lui ride io mi sciolgo”

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” tra scontri e discussioni tutti hanno assistito ad alcuni baci a stampo che ci sono stati sotto il vischio nella zona dei divani.

Signorini ha deciso che Edoardo dovesse baciare Alberto invece che Antonella. Dopo la diretta lo stesso Alberto ha scambiato delle riflessioni con la sua compagna Sarah in merito alle emozioni che prova nei confronti di Edoardo Donnamaria. “Quando lui ride, mi sciolgo” confida l’influencer dichiarando apertamente il suo sentimento nei confronti del bel romano.

Sarah è già a conoscenza di questo interesse, di Alberto ma non pensava che il trasporto fosse così forte e combattuto. Il vip, un po’ rammaricato, si giustifica dicendo che non ne ha mai parlato per paura di farsi delle cattive illusioni a riguardo. “Sono realista so che non può essere corrisposto”, racconta con un velo di tristezza.

“È una cosa bella” dice l’opinionista riferendosi al trasporto del suo compagno di avventura. Il VIP, a conoscenza del fatto che quello che sente non potrà essere corrisposto, si dice comunque felice di provare un qualcosa che non sentiva da tempo. “Spero che ci sarà una bella amicizia una volta usciti da qui” conclude l’influencer augurandosi di continuare questo legame speciale con il bel romano della Casa.