Golden Globe, tra i presentatori Tarantino e Ana de Armas

La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato il primo gruppo di star che introdurranno i premi nella serata del 10 gennaio. Lo show tornerà in diretta sulla NBC e sarà trasmesso in Italia da Sky e in streaming su NOW

Un ritorno in pieno stile. I Golden Globes sono pronti a un’edizione 2023 scoppiettante. E dopo le candidature, annunciate a dicembre, arrivano anche i nomi dei primi presentatori della cerimonia che il 10 gennaio si terrà a Hollywood, in diretta tv su Sky e in streaming su NOW.

L’ANNUNCIO DELLA HFPA

Ad annunciarli, il 3 gennaio, è stata la Hollywood Foreign Press Association: Quentin Tarantino, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis (entrambe candidate). E ancora Billy Porter, Ana Gasteyer, Colman Domingo, ex vincitori di un Globe come Michaela Jaé Rodriguez di Pose, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash e Tracy Morgan.

UN BRANO COMPOSTO PER L’OCCASIONE

La cerimonia tornerà in diretta televisiva sulla NBC ed Eddie Murphy riceverà un premio alla carriera. La pianista Chloe Flower suonerà Golden Hour, un brano composto per l’occasione. Il boicottaggio delle star che nel 2021 avevano diserato in seguito all’articolo con cui il Los Angeles Times accusava la Hfpa di razzismo, sembra dunque essere un ricordo. Anche perché l’Associazione si è impegnata in una serie di riforme per una maggiore trasparenza e inclusione.

BRENDAN FRASER NON CI SARÀ

Non sarà invece della serata Brendan Fraser, candidato come migliore attore in un film drammatico per The Whale, che ha già annunciato di non voler presenziare in polemica con l’Associazione che non prese le sue parti quando nel 2018 denunciò le molestie subite dall’ex presidente Philip Berk.