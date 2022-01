Questo venerdì uscirà un nuovo album di The Weeknd

Dopo il successo del bellissimo disco After Hours, l’artista canadese torna con una nuova opera, annunciata con un video su Instagram

ossiamo dire che, almeno musicalmente parlando, il 2022 parte con ottime notizie. The Weeknd, infatti, ha annunciato attraverso il suo account Instagram con un video trailer l’uscita del suo nuovo album intitolato Dawn FM, in arrivo già questo venerdì 7 gennaio! Come se non fosse sufficiente questo ad accendere i nostri animi dandoci perlomeno un barlume di speranza circa tutte le aspettative che riponiamo su quest’anno, nella clip appaiono anche nomi illustri che potrebbero aver avuto un coinvolgimento nel progetto. Si tratta di Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e persino Jim Carrey.



L’annuncio della pubblicazione del disco è arrivato poco dopo la condivisione di un indizio che lasciava presagire l’arrivo imminente del nuovo lavoro, e cioè lo screenshot di una conversazione tra The Weeknd e La Mar Taylor, co-founder di XO Records e direttore creativo di The Weeknd: «Felice anno nuovo fratello! Cosa stiamo pensando??», chiedeva Taylor all’artista canadese che ha risposto: «Buon anno! Tutto sembra di nuovo caotico. La musica può guarire e questo sembra più importante del lancio di un altro album. Pubblichiamo tutto quanto e godiamocelo con la gente».



E quindi dopo mesi di indiscrezioni durante i quali The Weeknd ha pubblicato il singolo “Take my breath”, l’artista di “Blinding lights” ha finalmente annunciato l’uscita del suo prossimo album, successore quindi del già meraviglioso After Hours (che in più occasioni avrebbe dovuto vincere qualsiasi premio, e invece è stato ingiustamente snobbato).



La clip, comunque, si chiude poi con una voce fuori campo che dice: «Stai ascoltando 103.5: Dawn fm. Sei stato nell’oscurità per troppo tempo, è ora di entrare nella luce e accettare il tuo destino a braccia aperte». In attesa di scoprire la tracklist e la copertina di Dawn FM, non ci resta che ascoltare quanto di straordinario già realizzato finora dall’artista, così da passare al meglio qualche giorno prima di venerdì. Almeno, musicalmente.



