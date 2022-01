Gli auguri social di Ambra Angiolini e Francesco Renga per i 18 anni della figlia Jolanda

Jolanda Renga, primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha soffiato su 18 candeline. E i genitori – che si sono detti nel 2015 dopo undici anni d’amore – le hanno dedicato messaggi social pieni di tenerezza. Il cantante, postando una bellissima foto assieme alla figlia di pochi mesi,ha scritto: «Eccoci qua, è arrivato il giorno. Oggi la mia principessa, il mio amore più grande compie 18 anni! 18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. Auguri tesoro prezioso e meraviglioso. Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio… auguri amore, che la vita ti riservi sempre bellissime sorprese, così non ti annoierai mai».



Mamma Ambra, che da Renga ha avuto anche il quindicenne Leonardo, ha scelto di festeggiare la figlia «volando» assieme a lei sulla zipline sul lago Maggiore. Un’esperienza che Ambra ha raccontato con un video postato su Instagram e accompagnato da tenere parole: «Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco, il tuo primo “urlo” alla vita e papà che mi dice “Amo è incazzata proprio come te!” Grazie per avermi creduto, non era facile. E oggi abbiamo volato di nuovo».

Il filmato postato dall’attrice dimostra che l’esperienza estrema sulla zipline a Jolanda è piaciuta moltissimo. D’altronde la neodiciottenne ha già dimostrato di avere carattere da vendere. Quando lo scorso ottobre la rottura tra Ambra e Massimiliano Allegri è diventata pubblica, Ambra ha ricevuto da Striscia la Notizia un tapiro che ha ferito nell’animo la figlia. Spingendola a uno sfogo social in cui rivelava anche le cause dell’addio: Allegri avrebbe tradito la fiducia di sua madre.



«È davvero necessario infierire? Perché venire a Milano? Perché non andare a Torino (dove è ora Allegri, ndr)? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?», ha scritto Jolanda nelle sue Stories Instagram. «E anche se questa persona, alla fine, si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?». La fine di un amore merita rispetto. Anche se i protagonisti sono personaggi famosi. A ricordarlo agli adulti ci aveva dovuto pensare, lo scorso ottobre, l’allora diciassettenne Jolanda.



VanityFair.it