Damiano ha (già) interrotto la sua pausa social, ma per un motivo decisamente importante

Poco meno di una settimana fa, Damiano David aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social: “Basta impazzire. Non mi sono perso, ho solo preso qualche giorno off e penso che sia salutare spegnere il telefono ogni tanto“. Come tutti i buoni propositi dell’anno nuovo però, siamo entrati in gennaio da 3 giorni e il frontman dei Maneskin è già venuto meno alla sua promessa. Il motivo, d’altra parte è più che valido.

Damiano ha pubblicato su Instagram una story che lo vede protagonista di uno scatto allo specchio insieme alla sua dolce metà, la fidanzata Giorgia Soleri. I due posano nello specchio di casa mentre il cantante schiocca un bacio sulla fronte di lei, che ricambia sorridendo beata (e come darle torto). La coppia è vestita in abiti eleganti: Damiano opta per gilet, cravatta, camicia e pantaloni dal taglio morbido, un look da bravo ragazzo con cui non siamo certo abituato a vederlo sul palco, dove sfoggia trasparenze e pelle. A sua volta Giorgia – bellissima – indossa in un vestito di pizzo midi e décolletées nere.

Lo scatto risale probabilmente al giorno di Natale – Soleri aveva pubblicato sul suo profilo una foto in cui indossava lo stesso vestito – ma l’occasione per la Instagram story è ben diversa. Il cantante scrive sulla foto: “Auguri pape”. Una scritta sibillina che, a un primo sguardo potrebbe sembrare “Auguri papà” con l’implicita spiegazione che la coppia sia in dolce attesa. Potrebbe trattarsi di questo? Potrebbe, ma l’altra interpretazione è che “pape” sia il soprannome con cui Damiano chiama Giorgia e che la story voglia celebrare il compleanno della ragazza.

Nata il 3 gennaio 1996, Giorgia Soleri è compagna di Damiano da oltre 4 anni e la loro storia è stata svelata al pubblico via social circa un anno fa. Entrambi molto riservati, è raro vederli pubblicare selfie sdolcinati e proprio per questo gli auguri di compleanno di Damiano sono ancora più dolci. Poco tempo fa, l’attivista aveva affidato a Instagram poche righe sulla loro storia: “Il 2021 è stato l’anno della resa all’amore, che c’è ed è bellissimo che possa finalmente entrare dalla porta principale dopo anni di muri costruiti dalla paura e distrutti dalla volontà di non perdersi e dalla fame di trovarsi, intimamente, profondamente”. E noi siamo sicure che anche il 2022 sarà un anno all’insegna dell’amore per Giorgia e Damiano.



