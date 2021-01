Mooney, arriva il quiz show su Mediaset Play condotto da Rossella Brescia

Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, presenta il “Mooney Show”: il quiz televisivo firmato da Roberto Cenci e condotto da Rossella Brescia disponibile da oggi su Mediaset Play al seguente link www.mediasetplay.it/mooneyshow. La trasmissione, realizzata dalla casa di produzione House Of Talent Entertainment distribuita in esclusiva dal Gruppo Mediaset, sarà fruibile sulla piattaforma televisiva Mediaset Play, nonchéonline, da qualsiasi device, sia sul sito che sull’App Mediaset Play. Un quiz show che vedrà la conduttrice ed un wall digitale con numerosi volti collegati in diretta ­– tra cui, esercenti di bar e tabaccai della rete Mooney, consumatori e rappresentanti del management aziendale ­– impegnati in un botta e risposta su diversi temi legati alla nascita di Mooney e della sua nuova carta prepagata. Tutti i partecipanti potranno godere di un anno di cashback sugli acquisti effettuati tramite la carta Mooney, fino ad un massimo di € 250,00. Il vincitore del Mooney Show, inoltre, sarà premiato con uno smartphone Samsung Galaxy Z Flip e una Smart Tv Samsung. Ci saranno anche due partecipanti d’eccezione: Francesco Facchinetti e Rudy Bandiera a rendere il tutto ancora più interattivo e vivace. “Abbiamo scelto questo format per celebrare e comunicare a tutti la nascita di Mooney, frutto dell’unione di SisalPay e Banca 5 del Gruppo Intesa Sanpaolo, in quanto riteniamo sia una modalità moderna che rifletta la nostra capacità innovativa e, soprattutto, la nostra vicinanza alla rete degli esercenti e ai nostri clienti. Clienti costantemente in relazione con noi on e offline, in una dialettica ibrida, caratteristica dei tempi che stiamo vivendo” – ha dichiarato Emilio Petrone, Amministratore Delegato. “Abbiamo lavorato a più mani con il nostro team marketing, Roberto Cenci, Matteo Altieri e tutto il loro staff per costruire un format divertente, digitale, che parlasse in modo semplice e chiaro di Mooney e del suo primo prodotto flagship, ossia la nuova carta prepagata – ha spiegato Salvatore Borgese, General Manager – Commercial & Banking Services. La sfida è stata quella di coniugare i nostri messaggi chiave all’intrattenimento e, nonostante il momento storico, alla socialità, creando pertanto un branded content dinamico che per la prima volta affrontasse tematiche inerenti ai servizi finanziari e ai nuovi modelli distributivi, quali proximity e digital, all’interno di un quiz show.”