Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: «Abbiamo perso il nostro bambino»

L’ex Miss Italia, già mamma di due, ha postato una foto in cui d’oro vestita bacia il compagno. Uno scatto di Capodanno con cui svela però di aver vissuto, poche settimane fa, il dramma un aborto spontaneo: «Parlarne può essere una carezza a chi ha attraversato lo stesso dolore»

Manila Nazzaro in scintillante abito con spacco che bacia il compagno Lorenzo Amoruso, sullo sfondo l’albero, le decorazioni di Natale, le bottiglie di champagne. Una foto festosa postata su Instagram dall’ex Miss Italia per salutare il 2020 ma anche per svelare il dramma di un aborto spontaneo: «Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore



profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi».

La conduttrice Rai, 43 anni, e l’ex calciatore, 49, legati da tre anni, insieme hanno partecipato a Temptation Island 2020. E lui, durante una puntata del reality, aveva svelato: «Parliamo di un figlio». Amoruso prima di conoscere Manila non aveva mai sentito l’esigenza di metter su famiglia. Lei invece è già mamma di due bambini, Francesco Pio e Nicolas, avuti dall’ex marito Francesco Cozza.

I due, sposati dal 2005, si sono detti addio nel 2017, quando Manila scoprì, attraverso Instagram, che Cozza «aveva un’altra famiglia, una botta fortissima»: «Ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto. Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento del matrimonio per una donna del Sud come me. Nella mia famiglia nessuno si era mai separato prima». I cocci si sono ricomposti grazie a Lorenzo Amoruso. Ora Manila deve affrontare un altro dramma: la perdita di un bambino. Ma come scrive a corredo della nuova foto di coppia postata su Instagram, «restare l’uno accanto all’altro è la cura per ogni dolore».





Roberta Mercuri, Vanityfair.it