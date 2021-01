Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, le pazze feste con la tribù dei figli: guarda che casa allegra!

Scherzi, giochi, regali, pupazzi di neve con sederoni: nella bella villa di famiglia sono tutti scatenati… e innamorati

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol condividono con i follower le loro pazze e simpatiche feste con i figli Mia, Charlotte, Leone e Lavinia. Scherzi, giochi, pupazzi di neve con sederoni.

“FAMIGLIA UGUALE AMORE” – Nella bella villa di famiglia, Liv, Leo, Mia e Lollie – come sono chiamate le pesti di casa – si scatenano



con i regali appena arrivati. Il più bello? Due nuove “sorelline”: due gatte arrivate per regalo. “Natale uguale famiglia uguale amore”, scrive il papà, innamorato dei suoi cuccioli.”Si vive per questo”. In giardino, fratello e sorelle si alleano e bombardano papà, che li ha trascinati fuori , a palle di neve . Poi Mia (avuta con Alessia Marcuzzi) e Charlotte (nata da una precedente relazione di Wilma Helena Faissol) fanno un pupazzo di neve… con dettagli osé

“MARITO E MOGLIE PER LA VITA” – Francesco affida ai social anche una dichiarazione d’amore per la moglie, in occasione del loro sesto anniversario di matrimonio: “6 anni, oggi, da quando ci siamo detti SÌ per la VITA! Possono essere tanti… possono essere pochi. Per me sono il significato di quello che abbiamo scelto di essere e di fare: marito e moglie per la vita! Ti amo”. Pazzi sì, ma d’amore, insomma.





