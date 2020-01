Primo Reggiani, ex di Costanza Caracciolo e Martina Stella, ritrova l’amore con Federica: foto

L’attore 36enne esce allo scoperto con la nuova fidanzata

La prima foto insieme pubblicata per celebrare l’arrivo del 2020

Primo Reggiani ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fidanzata. L’attore, famoso per tanti film di successo, come ‘Melissa P.’, ma anche per essere stato protagonista di diverse serie tv, come ‘Una grande famiglia’ e ‘Orgoglio’, è felice accanto ad una ragazza mora che si chiama Federica Pacchiarotti. Ha deciso di pubblicare la prima foto insieme a lei per celebrare l’inizio del nuovo decennio. Nelle prime ore del 2020 ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in cui appare mentre la bacia appassionatamente.

Primo, occhi penetranti e sorriso smagliante, è noto anche al mondo della cronaca rosa. E’ stato infatti a lungo fidanzato con Martina Stella, prima, e con Costanza Caracciolo, poi. Dopo la fine della relazione con l’ex velina, che oggi è mamma di una bambina, avuta con Christian Vieri, ed è in dolce attesa di un’altra femminuccia, Reggiani non aveva più ufficializzato nessun rapporto sentimentale. Con Federica è diverso. Ha deciso di presentarla al mondo. Stavolta fa sul serio.

