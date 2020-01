La nuova foto di Archie, figlio di Harry e Meghan, e gli altri gossip della settimana

I duchi di Sussex condividono via social un video con i loro momenti più belli del 2019, compresa una foto inedita del primogenito, che sorride in braccio al papà. Cappellino con pon pon e un accenno di sorriso, l’ultimo royal baby di casa Windsor conquista la scena (e i follower)

A un giorno dalla pubblicazione del video social con cui Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno salutato il 2019 (includendo anche alcune immagini di Harry e Meghan) è arrivata la «risposta» dei duchi di Sussex sulla pagina ufficiale Sussex Royal. La prima foto scelta dalla coppia è uno scatto inedito di Harry e Archie, mai visto prima. Informale, probabilmente molto recente, così come era stata recente la cartolina di Natale inviata dai duchi.

Cappellino con doppi pon pon, simili a quelli di tantissimi bambini «comuni» per il piccolo Archie, 8 mesi il prossimo 6 gennaio, che accenna un sorriso in braccio ad Harry, completamente rapito dal figlio.

Il messaggio di un felice anno nuovo è accompagnato dai ringraziamenti per tutto il supporto ricevuto nel corso degli ultimi mesi. «Abbiamo adorato incontrare così tanti di voi da tutto il mondo e non vediamo l’ora di incontrare molti di voi il prossimo anno. Speriamo che il 2020 porti a ciascuno di voi salute e felicità continua». Poi altri grazie, a Chris Martin e ai Coldplay, che hanno dato loro la possibilità di accompagnare le foto scelte con una loro canzone, Clocks, del 2002. Sullo sfondo, un lago, o il mare, di certo in Canada, dove la famiglia sta trascorrendo questi giorni di festa. I duchi di Sussex, infatti, avrebbero affittato un cottage sull’isola di Vancouver, per avere il massimo della privacy e godersi il figlio lontani da sguardi (e obiettivi) indiscreti. L’indiscrezione è arrivata pochi giorni prima di Natale, dopo alcuni avvistamenti da parte di residenti della zona e turisti.

Un video allegro ed entusiasta, quello di Harry e Meghan, pieno di incontri, sorrisi, strette di mano e abbracci con persone comuni, le più amate dalla coppia, ma non mancano i momenti pubblici più ufficiali, accanto alla regina, al Remembrance Day, al Trooping The Colour. E non mancano William e Kate, il primo in una foto ufficiale insieme al fratello e al principe Carlo, la seconda a Wimbledon con Meghan, così come non manca la foto del battesimo di Archie, che li vede tutti insieme in posa.

Impossibile che sia una risposta vera e propria al video dei duchi di Cambridge, non a caso prima abbiamo usato le virgolette. Stesse modalità, stesso giorno, stessa novità, una sorta di best nine scelto dai diretti interessati. C’è un coordinamento tra le due coppie e i loro rispettivi uffici, altro che faida e spaccatura insanabile. Le «strade diverse» di cui aveva parlato Harry nel documentario Harry & Meghan, an African Journey, del resto, non significano strade lontane. Due binari possono anche viaggiare in parallelo e intersecarsi di tanto in tanto, mantenedo autonomie e individualità. Il bello di non omologarsi. Chissà quando li rivedremo di nuovo tutti e quattro insieme, i royal watchers non vedono l’ora.

