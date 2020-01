Gf Vip 4, Teresa Langella nel cast? L’indizio sui social

L’ex tronista di Uomini e Donne confessa: “È arrivato il momento”.



Teresa Langela entrerà nella famosa casa del Grande Fratello Vip? Dopo aver trascorso le vacanze di Natale insieme ad Andrea Dal Corso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato sui social di aver lasciato Milano. Il motivo? Al momento non è del tutto chiaro, anche se tutto lascia pensare a una nuova avventura televisiva.

Teresa Langella tra i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip

Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 8 gennaio 2020 e sarà condotta da Alfonso Signorini. Stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe varcare la famosa porta rossa di Cinecittà un volto molto amato dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando dell’ex tronista Teresa Langella che, nelle ultime ore, ha rivelato sui social: “È arrivato il momento… Ho bisogno di staccare per un po’, dal lavoro, dai pensieri, da un cellulare che nell’ultimo periodo ha preso quasi il sopravvento sulla mia vita. Andrò lontano, ma sarà bellissimo. […] Vi porterò con me. Come ho sempre fatto ma in un modo un po’ diverso”.

Il fatto che la bella partenopea non possa usare i social unita alla notizia comunicata a Uomini e Donne, ovvero che vivrà a Roma per un pò di tempo, sono due indizi che fanno ipotizzare la presenza di Teresa al Grande Fratello Vip. Ma sarà davvero così?

Vi ricordiamo che, al momento i concorrenti ufficiali della quarta edizione del reality show di Canale 5 sono: Antonio Zequila, Antonella Elia, l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza, l’imprenditrice Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe e l’ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia.

(comingsoon.it)