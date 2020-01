Clarissa Marchese e Federico Gregucci annunciano il nome della loro bambina durante il baby shower

Grandi novità in arrivo per Clarissa Marchese, l’ex Miss Italia che ha trovato l’amore a Uomini e Donne. La 25enne siciliana e il marito, il calciatore Federico Gregucci vivono a Miami e sono in attesa della loro primogenita.



Il momento del parto si sta avvicinando e adesso l’ex tronista è pronta al suo grande 2020 come ha annunciato nei giorni scorsi sui social in vista di questo Capodanno che ha deciso di passare in Italia al fianco della sua famiglia e con il suo Federico. La Marchese ha organizzato un baby shower proprio in onore della bambina che porta in grembo.



Vestito scollato e pieno di paillettes, pancione in bella vista e marito accanto, l’ex reginetta di bellezza durante la serata tutta in rosa ha annunciato anche il nome della nascitura, che si chiamerà Arya. Chissà se la coppia si è ispirata al famoso personaggio femminile de Il Trono di spade.



Gossip.it