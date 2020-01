Barbara d’Urso: Alberto Mezzetti spiffera, lei replica con un post. Il gossip

Nei giorni scorsi Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo nonché vincitore del penultimo Grande Fratello Nip, ha sganciato la bomba. “C’è stato molto di più…”, ha scritto su Instagram, riferendosi al rapporto avuto con Barbara d’Urso nelle settimane successive alla sua partecipazione nel reality più spiato d’Italia. Finora la conduttrice partenopea non si è espressa su quanto dichiarato da Mezzetti. Oggi, con un post social divulgato da Dubai (la presentatrice Mediaset ha trascorso in terra araba il Capodanno), seppur non nomina esplicitamente l’ex gieffino, pare rispondere alla voce gossippara che lui stesso ha messo in circolo. Ricordiamo che i due, nell’estate del 2018, furono chiacchierati dalla cronaca rosa, che aveva insinuato che potesse esserci in corso un flirt. Era anche trapelato un sussurro che raccontava di una cena romantica…

“La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più… ma poi le cose belle finiscono purtroppo… e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”. Queste le parole di Alberto scritte il 23 dicembre 2019. Un post eloquente che, di fatto, sembra ammettere che tra lui e la d’Urso non ci sia stata solo dell’amicizia. Barbara non ha mai replicato al Tarzan di Viterbo. Oggi, però, pare che la replica, indirettamente, sia arrivata. “Io ballo da sola”, ha scritto la conduttrice ritraendosi nel deserto di Dubai. Naturalmente la presentatrice non ha passato le feste da sola. In sua compagnia, nell’Emirato, ci sono stati anche personaggi celebri come Jonathan Kashanian ed Elisabetta Gregoraci. Dunque, quel “Io ballo da sola”, pare un messaggio sotterraneo a chi le vuole attribuire relazioni.

(gossipetv.com)