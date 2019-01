“Vieni da me”, Caterina Balivo e la gaffe in diretta: augura buon anno a… Frizzi

Caterina Balivo è stata protagonista di una gaffe in diretta televisiva a Vieni da me, scatenando la reazione di sgomento dei fan e di Elisabetta Gregoraci, che era ospite in studio. La Gregoraci infatti è rimasta sbigottita davanti all’entusiasmo con cui la conduttrice napoletana ha iniziato a gridare “Buon anno Frizzi!”.

La Balivo si è lanciata con entusiasmo a degli auguri di buon anno a Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai morto lo scorso marzo dopo una malattia. Momenti di palpabile imbarazzo in studio, con la Gregoraci che è rimasta interdetta per un attimo, prima di iniziare ad applaudire insieme al pubblico. Una gaffe che i fan non sembrano aver perdonato subito. Sui social network infatti c’è chi dà della “ubriaca marcia” alla Balivo, mentre altri parlano di “figura di mer**” e la apostrofano come “fuori di sé”.

Blitzquotidiano.it