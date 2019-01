Stasera torna, su Rai2, “The good doctor”

Stasera, venerdì 4 gennaio, in prima serata alle 21.20 su Rai2, nuovo appuntamento con “The good doctor”, la serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant.

Nel primo episodio, “Scelte difficili”, una donna incinta insiste per far rimuovere al bambino che ha in grembo un tumore. Sia dal punto di vista clinico che da quello legale il caso è molto complesso, l’intervento è altamente rischioso e Shaun dovrà valutare tutte le difficoltà. Nel secondo episodio, “Soltanto la verità”, Shaun segue il caso di un bambino malato di osteosarcoma al quarto stadio al quale i genitori tengono nascosta la malattia. Claire e Jared, invece, sono alle prese con Merrill, un paziente affetto da inspiegabili e violente reazione allergiche. Infine nel terzo episodio, “Incidenti di percorso”, il dottor Murphy dovrà affrontare per la prima volta una grande emergenza al pronto soccorso. A causa di un incidente stradale che ha coinvolto un pullman in ospedale sono arrivati molti feriti gravi.