L’isola dei Famosi: ecco i primi nomi confermati per il reality di Canale 5

C’è grande attesa per la nuova edizione de L’isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 arriverà in tv e in prima serata dal prossimo 24 gennaio, condotto di nuovo da Alessia Marcuzzi. Il settimanale Spy alza il velo sui naufraghi che parteciperanno alla prossima avventura e, tra conferme e new entries, c’è ancora da chiarire chi sarà l’inviato e l’opinionista in studio.

Nell’Isola dei Famosi sono confermati: Riccardo Fogli (ex Leader dei Pooh), Paolo Brosio (giornalista convertito alla fede), Jeremias Rodriguez, Marina la Rosa (ex gieffina), Alvin, Taylor Mega, Luca Vismara (ex volto di Amici), Sarah Altobello (sosia di Melania Trump) e Marco Maddaloni (celebre judoka). A sorpresa il figlio di Brigitte Nielsen non prenderà parte alla trasmissione, mentre sta per firmare il contratto, un bomber di serie A famoso per le sue conquiste femminili. L’inviato dovrebbe essere Daniele Bossari facendo sfumare il nome di Walter Nudo. In studio tra gli opinionisti si stanno vagliando diverse scelte. Dopo i nomi di De Martino, Belen Rodriguez, Alba Parietti e Valeria Marini, spunta quello di Alda D’Eusanio che verrà affiancata da una seconda voce. Non resta che attendere ulteriori dettagli.