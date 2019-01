“Uomini e Donne”, Maria De Filippi fa tornare l’ombra di Sara Affi Fella

Maria parla di Giorgia: “E’ completamente diversa dalla ragazza che corteggiavi l’anno scorso (ovvero Sara Affi Fella, ndr)”. “Da una parte c’era lei, Sara, che faceva Miss Italia, Temptation e poi Uomini e Donne. Qui hai una ragazza che non vuole fare televisione, è venuta qui per te, non va a fare serate in discoteca a baciarsi il primo che capita”. Insomma, non la nomina mai, ma la sua ombra aleggia.

Sara Affi Fella fu travolta dallo scandalo per avere nascosto agli autori di Uomini e donne di avere un fidanzato. Si era spacciata single ma non lo era affatto.

