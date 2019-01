Sarà Toto Cutugno il protagonista della quarta puntata de La mia passione, il programma ideato e condotto da Marco Marra, in onda oggi su Rai3, alle 23.55.

Una monografia che, partendo dagli esordi negli anni Settanta con il gruppo degli Albatros, ripercorre la carriera di uno degli artisti più amati e anche controversi del panorama della musica italiana. Quando era ancora agli esordi era molto apprezzato in Francia, e alcuni suoi brani, scritti in francese, sono stati portati al successo da artisti come Dalida e Johnny Hallyday. Una vittoria al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano Solo noi ma tante partecipazioni alla manifestazione, come interprete e anche come autore. Ma è l’Italiano, vero e proprio tormentone degli anni ’80, a renderlo celebre anche all’estero dove il brano è diventato quasi un inno.

Il Toto nazionale si lascia condurre volentieri nel suo mondo da Marra, svelando episodi e ricordi dell’infanzia, della giovinezza e della maturità, raccontando i momenti più emozionanti e significativi della sua carriera, spesso inediti.

Completano il ritratto del protagonista immagini di repertorio sapientemente selezionati dalle Teche Rai, foto e video amatoriali che testimoniano anche gli ultimi successi dell’artista nei paesi dell’est.

La regia del programma è di Giuditta Di Chiara, gli autori sono Marco Marra, Giovanni La Manna, Assunta Magistro, Luca Martera e Gida Salvino. Produttore esecutivo Adriana Sodano.