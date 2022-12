“Grande Fratello Vip”, Oriana ad Antonino: “Non sono innamorata di te”

Dopo un acceso confronto con l’hair stylist e la confessione di non provare amore per lui, la sexy venezuelana gli fa però un tenero massaggio

E’ tempo di chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

La bella venezuelana è stanca di ascoltare i pareri altrui sui suoi sentimenti e chiarisce, una volta per tutte, che ciò che ha provato e prova per l’hair stylist, non è certo amore. La sera però, dopo avergli detto di non essere innamorata di lui, la vip cede nuovamente e concede all’ex di Belen un tenero massaggio…

Nel cortiletto, prima a Sarah Altobello e poi a Luca Onestini, Oriana rivela: “Sono venuta in Italia per dimenticare il ex ragazzo”. Alle sue spalle una relazione di quattro anni terminata perché la concorrente era stanca dei ripetuti tradimenti subiti.

L’influencer racconta che aveva trovato in Antonino qualcuno con cui ridere, scherzare, ma non voleva, né pretendeva qualcosa di più. Pensava di dimenticare l’ex fidanzato, ma gli atteggiamenti di Antonino, essere scaricata dopo aver detto una cosa sbagliata nel momento sbagliato, la fa ritornare al dolore dell’ex fidanzato.

Ciò che è certo, spiega la vip è che non è innamorata e che credeva di poter dimenticare il suo ex nella Casa, ma l’incontro con Antonino ha riportato il tutto a galla.

Pochi istanti dopo, però, la Oriana incontra Antonino in Salone e lì ha inizio un confronto dai toni molto aspri e molto diretti: “Sembra che tu non abbia capito nulla” spiega Oriana, che chiarisce che le va bene essere lontani, che basta scherzare insieme agli altri, ma non ne può più di ascoltarlo mentre dice ad altre persone che lei non è profonda, non è sensibile.

Oriana fa notare al concorrente che quando lei parla lui va via, in questo modo è chiaro che non ci sia modo di approfondire la sua personalità e afferma: “Io parlo con le persone che mi vogliono ascoltare, che hanno un interesse ad ascoltarmi”.

Dal suo canto, Antonino spiega che diverse volte ha detto di non aver percepito la sensibilità e la profondità di cui parla Oriana, tuttavia non nega di potersi ricredere.

Oriana, però, ci tiene a chiarire anche altro: “Non sono innamorata di te”. Se piange, se è giù di morale, non vuol dire che sia delusa dal fatto che non ci possa essere una storia d’amore e che è impossibile, per lei, progettare il futuro con una persona dopo aver conosciuto una persona per otto giorni.

Antonino, da parte sua, spiega di provare delusione per sé stesso, perché ha creduto che ci potesse essere di più tra lui e la concorrente: “Sono rimasto deluso dal mio pensiero”.

“Va bene” accetta Oriana, come accetta che fra loro non ci possa essere nulla fra loro, ma vorrebbe che Antonino, come lei, la smettesse di parlare di loro.

Entrambi comprendono che ormai non c’è molto da fare fra loro, se non provare a convivere civilmente, ma è dura, perché da una parte c’è una sintonia che esiste, ma dall’altra l’interesse è stato sepolto. Le due cose collidono e rendono il tutto più difficile.