Gigi D’Alessio felice con Francesco e Denise, spunta un anello: nozze vicine?

Il cantante con la compagna e il figlio paparazzati a spasso a Milano

Gigi D’Alessio è un uomo felice.

Paparazzato a spasso a Milano dal settimanale Gente sfoggia un sorriso che non potrebbe essere più soddisfatto. Il cantante è in compagnia di Denise Esposito e del piccolo Francesco, nato a gennaio. La coppia spinge la carrozzina e cammina per le vie del centro già illuminate dagli addobbi natalizi, ma a brillare più delle luci delle vetrine è il brillocco al dito dell’avvocata. All’anulare sinistro porta una fede di diamanti e un solitario: segno di nozze imminenti?

L’anello al dito

Che Gigi D’Alessio e Denise Esposito siano felici e innamoratissimi è certo. Basta guardare i loro volti illuminati dalla felicità quando sono insieme e stringono tra le braccia il loro Francesco. Saranno pronti a fare il grande passo e convolare a nozze? Durante la passeggiata milanese l’avvocata sfoggia al dito l’anello con diamante, tradizionalmente simbolo di una promessa di matrimonio. Il nuovo anno potrebbe portare la sorpresa dei fiori d’arancio per una coppia insieme da pochi anni (il primo avvistamento risale al 2021) ma già solidissima.



La storia d’amore

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si sono conosciuti durante un concerto del cantante, di cui lei è sempre stata fan. Tra loro la scintilla è scoccata subito. Lui ha 55 anni e la sua compagna 30: una differenza d’età consistente che all’inizio ha attirato non poche polemiche alla coppia. Le chiacchiere e i pregiudizi li hanno affrontati a testa alta, rispondendo alle malelingue con il silenzio. Hanno scelto la via della discrezione per vivere il loro amore, ma gli attimi di quotidianità rubati dai paparazzi li hanno sempre mostrati sereni e complici. Da quando è nato Francesco poi, sono ancora più affiatati.

Le ex di Gigi D’Alessio

Se le nozze con Denise Esposito dovrebbero essere confermate, sarebbe il secondo matrimonio per Gigi D’Alessio. Il cantante è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato (il divorzio è diventato ufficiale nel giugno 2014), dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (36 anni, papà di tre bambini), Ilaria (30 anni) e Luca (19, che ha partecipato alla scorsa edizione di “Amici”). Dal 2006 al 2020 è stato legato ad Anna Tatangelo: un amore forte e dirompente da cui è nato Andrea (11 anni) ma che non è mai sfociato nel matrimonio. “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi”, aveva raccontato lei in un’intervista lasciando intendere di avere invece desiderato l’abito bianco. Tra loro è finita bruscamente e ognuno è andato avanti per la sua strada: lui ha incontrato Denise lungo il suo cammino, e chissà che mano nella mano non arrivino presto all’altare.