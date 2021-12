Rete 4, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco.

Il caso resta molto intricato. Tanti i dubbi degli inquirenti: il suo assassino ha avuto delle coperture? E quali sono i motivi delle tante omissioni sulla nuova indagata?



A seguire, la vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e da allora mai più ritrovata. La Cassazione ha condannato a 20 anni di reclusione il marito Antonio Logli, per la morte e la distruzione del cadavere della moglie.

Lui continua a professarsi innocente e dal carcere ha scritto una lunga relazione formata da 22 punti per contestare la sentenza