Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù Selassiè: “Non provo più sentimenti”

GF Vip, Manuel Bortiuzzo chiude definitivamente con Lulù Selassié: “Non provo più sentimenti”

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo hanno dato il via al valzer delle coppie nella casa del Grande Fratello Vip 6. Purtroppo però il loro rapporto si è incrinato quasi subito, tanto che ormai dopo mesi passati nella casa del GF Vip i due quasi si salutano a stento. In queste ultime ore Manuel Bortuzzo e Biagio D’Anelli sono tornati a parlare di tutta questa faccenda. E in questa occasione Manuel Bortuzzo ha subito voluto escludere senza tanti convenevoli un possibile ritorno di fiamma con Lulù Selassié magari in futuro: “Non provo più niente per lei, e lo sa anche se continua….” Il giovane sportivo ha poi confessato a Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip di aver chiesto esplicitamente alla ragazza di essere lasciato in pace: “Le ho detto di lasciarmi stare, è un mese che glielo dico…”

Manuel Bortuzzo stanco di Lulù Selassié al Grande Fratello Vip: “Con. me si approccia in maniera sbagliata”

Successivamente Biagio D’Anelli ha fatto presente a Manuel Bortuzzo al GF Vip che Lulù Selassié è però davvero molto innamorata: “Lei non è innamorata di te, di più…” Tuttavia Manuel Bortuzzo, che ieri ha litigato con Lulù, ha rivelato di essere stanco dei suoi atteggiamenti, soprattutto perchè si è sempre approcciata nei suoi confronti nella maniera più sbagliata possibile:

“Ha modi di approcciarsi troppo diversi da quello di cui ho bisogno io. Le dicevo di lasciarmi stare e mi seguiva per tutta la Casa, mi stava addosso…”

Lulù Selassié nel mirino di Manuel Bortuzzo al GF Vip 6: “Se mi voleva bene si comportava diversamente”

Manuel Bortuzzo ha poi aggiunto di non credere che Lulù Selassié gli voglia così tanto bene come ha appena detto Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip. Difatti secondo il giovane concorrente del GF Vip 6 se gli avesse voluto così bene avrebbe dovuto evitare di fare tantissime cose: “Se mi voleva veramente bene non faceva certe cose…” Insomma pare davvero che Manuel Bortuzzo provi un certo risentimento nei confronti di Lulù Selassié al Grande Fratello Vip.

