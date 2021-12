Gazzelle torna con una nuova versione di Ok

C’è un nuovo album in arrivo per Gazzelle. O meglio, una versione deluxe del suo ultimo album, Ok, pubblicato lo scorso febbraio. S’intitola Ok un cazzo, ed è stato già presentato dal cantautore romano anche sul palco di X Factor come ospite nelle scorse settimane. Ad anticiparlo già due singoli ascoltati negli ultimi mesi: Tuttecose insieme a Mara Sattei e Fottuta canzone, pubblicata proprio una manciata di giorni fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo lavoro.



Gazzelle, Ok un cazzo: la tracklist

Il nuovo/vecchio album del cantautore romano è in arrivo il 10 dicembre. Un repack atteso per mesi da tutti i suoi fan, che hanno apprezzato moltissimo il terzo album, quello della consacrazione per Gazzelle dopo il successo di Punk. All’interno, oltre ai brani già citati, sono presenti anche altri due inediti: Brutta nuvola e Meglio di prima.



Tutte le canzoni del nuovo album di Gazzelle, compresi i quattro inediti, dovrebbero far parte della setlist del suo nuovo giro di concerti, che inizierà già il prossimo mese di gennaio, salvo cambiamenti di programma dell’ultimo minuto dovuti alla pandemia da Covid.



Appena uscita anche la canzone Il meno possibile insieme a Marco Mengoni che in queste ore riscuote già un grande successo.