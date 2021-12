È Elizabeth Olsen la star del momento

La Star di WandaVision, Elizabeth Olsen, chiude il 2021 conquistando il titolo di attrice più popolare.





WandaVision: Elizabeth Olsen è stata nominata Top Star IMDb del 2021(Di giovedì 2 dicembre 2021) La Star di WandaVision, Elizabeth Olsen, chiude il 2021 conquistando il titolo di attrice più popolare dell’anno sul famoso sito IMDb. Dicembre è arrivato e con lui è ora di dare un’occhiata ai personaggi, alle celebrità, ai film che hanno segnato l’anno: tra questi c’è ElizabethOlsen, protagonista di WandaVision che è tra le top 10 Star di IMDb. Il sito di cinema IMDb ha pubblicato le classifiche degli attori top del 2021, tra cui spicca ElizabethOlsen, interprete di WandaVision, la prima serie Marvel uscita su Disney+. La Star ha ottenuto la prima posizione della Top 10 che elenca le attrici.



Sorella minore di Mary-Kate e Ashley, Elizabeth Olsen è cresciuta un po’ nella loro ombra. Ha cominciato a recitare all’età di cinque anni, per poi mettere da parte la carriera d’attrice fino ai vent’anni. Ora, è la Scarlet Witch del Marvel Cinematic Universe, e una delle attrici più seguite del momento.



Durante il liceo, Elizabeth Olsen decise di usare un cognome diverso, per evitare trattamenti preferenziali. Anche dopo la scuola, non utilizzò il successo delle sorelle per farsi strada: frequentò la prestigiosa Tisch School of the Arts di New York, e passò un semestre a Mosca, alla Moscow Art Theatre School. Dopodiché, si guadagnò due ruoli di sostituti a Broadway. Fu in seguito che fu scoperta: un agente entrò in contatto con lei, senza curarsi del suo cognome, e fu ciò che la portò alla fama. A quanto pare, l’unica occasione nella quale utilizza il proprio cognome per ottenere qualcosa, è al ristorante Buco di New York, uno dei suoi preferiti, quando proprio vuole un tavolo.