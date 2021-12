Domani torna “Il Caffè di RaiUno”

Tra cultura, musica, libri, cinema, arte e attualità torna, domani alle 6 su Rai1 “Il Caffè di RaiUno”. Tra gli ospiti di Roberta Ammendola e Pino Strabioli, l’imprenditore Santo Versace sull’attuale andamento della moda in Italia e ancora l’attore Emilio Solfrizzi a teatro con lo spettacolo “Il malato immaginario”. Ospiti anche Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi attualmente in scena a teatro con “Le figlie di Eva”. Al già ricco menù del programma si aggiungerà una intervista in esclusiva con Zucchero e non mancheranno i consigli di lettura del critico televisivo Santino Fiorillo.