Stasera torna il “Dottor Divano”

Stasera alle 21 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Stasera Gianni Fantoni intervisterà Giancarlo Ratti. Allievo di Ernesto Calindri, ha preso parte allo spettacolo La parola ai giurati: è anche noto per la sua partecipazione ne I Cesaroni.