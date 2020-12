Radio2, stasera Baglioni presenterà il nuovo album

Per il pubblico di Radio2 è in arrivo una serata speciale. Stasera alle 21.00, Claudio Baglioni presenterà in anteprima il suo nuovo album “In questa storia che è la mia” in diretta dalla sala A di via Asiago a Roma. La serata, oltre che su Radio2, sarà anche in videostreaming su Rai Play e, in differita, su Rai Italia. A condurla sarà il giornalista Malcom Pagani, che ripercorrerà insieme a Baglioni, i momenti più importanti della composizione e della realizzazione dell’album. Radio2 è in diretta streaming audio su RaiPlay, sugli account social di Rai Radio2, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram e in videostreaming su RaiPlay.