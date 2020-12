Oggi è un altro giorno, Nancy Brilli si racconta: “Sono stufa di lotte di potere nella coppia”

Nancy Brilli si confessa a Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno e dice: “Non ne posso più di lotte di potere nella coppia”. L’attrice parla dei suoi amori passati e dei suoi due matrimoni con Massimo Ghini e La Manfredi.

L’intervista a Nancy Brilli

Nancy Brilli, 56 anni, si confessa nel salotto di Serena Bortone. L’attrice parla dei suoi amori passati, senza però focalizzarsi sulle singole relazioni.

“Sono stata molto gelosa – racconta – Anche provocata di proposito, è un tentativo di provocare la gelosia. Si mostravano galanti con le altre signore, era proprio una sfida per il possesso”.

Ora che è single Nancy Brilli riconosce che certe relazioni poco salutari non fanno più per lei. “Poi questa cosa insopportabile delle lotte di potere all’interno di una coppia, davvero non ne posso più. Perché? Non so, o le stimolo io o non lo so”.

“Ora non sono innamorata, vorrei un amore giusto per una signora di 56 anni. Quelle cose tormentate no, grazie! Ho già dato!”,ha concluso.

Nancy Brilli, il primo matrimonio con Massimo Ghini

Brilli è stata sposata due volte, con l’attore Massimo Ghini e il regista Luca Manfredi, dal quale ha avuto un figlio, Francesco. Tra i due matrimoni ha avuto anche una relazione con Ivano Fossati.

Con Massimo Ghini si erano conosciuti sul set di “Due fratelli”, miniserie tv di Alberto Lattuada. Le nozze nel 1987 sono durate fino al 1990.

In una recente intervista a Vieni da me, Nancy Brilli ha raccontato: “La prima volta si può dire che mi sono sposata per allegria perché mi era molto simpatico Massimo Ghini, grande attore, anche piuttosto figo all’epoca… e adesso. Però diciamo che era molto esuberante”.

A far naufragare il matrimonio sarebbe stata proprio l’infedeltà di lui. “È successo che Massimo è un uomo molto accogliente con tutte e dunque eravamo io lui e altre. Accertate no, però dopo tanti anni mi dice ‘vabbè dai…’. Siamo stati sposati tre anni e mezzo ma secondo me non è andato male… è andato corto”.

Tuttavia i due conservano un ottimo rapporto: “Con Massimo è impossibile il contrario”.

Nancy Brilli, le nozze con Luca Manfredi

Nel 1997 l’attrice ha sposato Luca Manfredi, figlio di Nino e padre di suo figlio. Ma a due anni dalla nascita di Francesco si sono lasciati.

Intervistata da Quotidiano.net, la stessa Brilli aveva detto: “L’ho amato molto, è un padre ideale. Abbiamo visioni della vita diverse. Ma è una persona seria, che rispetto moltissimo”.

Manfredi ha anche diretto la moglie Nancy Brilli insieme all’ex marito Massimo Ghini sul set del film “Grazie di tutto”.

Dopo il divorzio lui ha sposato Michela Trevisan, biologa e nutrizionista, dalla quale ha avuto due gemelle, Matilde e Margherita.

