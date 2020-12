Grande Fratello Vip, la confessione intima di Giulia Salemi: «Mai provato il vero piacere, ho sempre fatto finta»

Al Grande Fratello Vip una confessione intima da parte di Giulia Salemi. Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai raggiunto il “vero piacere” sotto le lenzuola.

Giulia Salemi, dialogando con Maria Teresa Ruta, che poi le ha dato dei consigli a riguardo, ha deciso di confidarsi dal punto di vista intimo: “Ho problemi a relazionarmi fisico a fisico – ha spiegato alla coinquilina – Ad oggi, non credo di aver mai provato un vero piacere, intendo uno reale (…) Ho sempre fatto finta. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa”. Anche col suo ex, Francesco Monte, la stessa situazione: “Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate (…) Non ho molte esperienze, le mie volte si contano davvero. Gli uomini mi chiedevano “Hai fatto anche tu?” e io dicevo di sì, ma non era la verità”.