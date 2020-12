E’ nata la figlia di Stash: l’annuncio è tutto social

Bellissime notizie questa mattina, quando vi parliamo di una nuova vita che nasce, è sempre una gioia! Pochi minuti fa sui social, il cantante dei The Kolors ed ex insegnante di Amici Stash, ha dato la notizia dell’arrivo della piccola che non vedeva l’ora di poter tenere tra le braccia! E’ nata oggi quindi la figlia di Stash e della sua compagna Giulia Belmonte. A dare l’annuncio sui social è stato proprio il cantante che ha anche annunciato il nome della bambina! Nessuna foto della piccola per il momento. Avevamo lasciato Stash alle prese con la sua ultima serenata per la piccola ancora dentro il pancione della sua mamma e oggi lo ritroviamo felicissimo per l’arrivo della sua prima figlia.

E’ stato il cantante, come dicevamo in precedenza, a fare una storia un’ora fa, il 3 dicembre 2020, per annunciare a tutti l’arrivo della principessa di casa. Regalo di Natale più prezioso di certo non sarebbe potuto esserci!

“E’ nata Grace ed è la cosa più bella del mondo” ha scritto con tanto di cuore gigante Stash, possiamo solo immaginare la felicità di questo papà nel vedere la prima volta la sua piccola e poterla tenere tra le braccia. In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, una vita che nasce, è sempre una cosa meravigliosa.

Pochi giorni fa il cantante, che si è preso quest’anno una pausa dal suo ruolo di coach ad Amici, aveva scritto: “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa… eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita!

Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te….

Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”.

Quel giorno è arrivato, non possiamo che fare i nostri più grandi auguri a Stash a Giulia e dare un grande benvenuto alla piccola Grace.





