Uomini e donne, Giorgio Manetti dopo il trono over: “Il mio progetto non ha funzionato”

Aveva lasciato Uomini e donne, il trono over e i battibecchi con la sua ex fiamma Gemma Galgani per un'inziativa imprenditoriale, ma per Giorgio Manetti, soprannominato da Tina Cipollari "Il Gabbiano", le cose non sono andate come sperava. Se infatti è felicemente fidanzato con Caterina con cui convive da oltre un anno, la "GM LifeStyle" non ha avuto il successo che sperava: «Volevo creare il mio brand, "Giorgio Manetti Lifestyle", ma il progetto si è interrotto dopo un anno di attività – ha fatto sapere al "Magazine di Uomini e donne" – perché volevamo interagire soprattutto con clienti internazionali. Io ho dato la mia immagine, ma poi non ha funzionato. Ho visto però che qualcuno ha cercato di appropriarsi del marchio».

