Storia di Nilde su Rai 1: Anna Foglietta nei panni della prima donna eletta Presidente della Camera dei Deputati

Un ciclo di tre serate con storie di grandi italiani nel mese di dicembre 2019 su Rai 1. Ad aprire le danze sarà la bravissima Anna Foglietta che vestirà i panni di Nilde Iotti. A vent’anni dalla scomparsa di Nilde Iotti (4 dicembre 1999) e a quarant’anni dalla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati, sarà raccontata su Rai 1 la sua storia, anche per aiutare i più giovani a scoprire la storia di una donna che ha fatto la storia della politica. La docu fiction che racconta la vita di Nilde Iotti andrà in onda giovedì 5 dicembre in prima serata su Rai1. La docu fiction, con il titolo Storia di Nilde, è prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction. Diretta da Emanuele Imbucci è interpretata da Anna Foglietta (Nilde Iotti). Un cast di attori eccellenti, insieme ad Anna Foglietta ci saranno anche Francesco Colella (Palmiro Togliatti), Linda Caridi (Rosanna) e Vincenzo Amato (nel ruolo di Enrico Berlinguer). Intrecciando ricostruzioni fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri, il racconto ripercorre la storia umana e politica di Nilde Iotti -una delle ventuno donne che parteciparono all’Assemblea Costituente nel 1946 e la prima ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati – per restituire alle nuove generazioni, attraverso un linguaggio inedito, emotivo e contemporaneo, non solo la sua figura politico-istituzionale ma anche il suo contributo di donna alle conquiste di civiltà del nostro Paese e al processo di emancipazione femminile.

Il racconto prende liberamente spunto da un fatto realmente accaduto: l’arrivo di una lettera inviata all’Avanguardia da una ragazza che lamentava le imposizioni da parte del suo fidanzato in merito alle proprie scelte di vita, alla quale Nilde Iotti aveva risposto personalmente sul giornale. Da qui prende il via un rapporto di finzione tra Nilde Iotti e questa ragazza, Rosanna, che sarà il filo conduttore della narrazione fiction; seguiremo Nilde nei suoi primi passi nel mondo della politica, dall’adesione alla Resistenza, alla partecipazione all’Assemblea Costituente fino all’inizio dell’attività parlamentare e all’avvio della sua relazione sentimentale con Palmiro Togliatti, Segretario del Partito Comunista Italiano, all’epoca sposato con Rita Montagnana. Una grande storia d’amore malvista dall’opinione pubblica e dallo stesso PCI.

Ripercorrendo anche i momenti più intimi della vita della coppia – come l’inizio della convivenza e l’adozione della piccola Marisa Malagoli, sorella di un operaio morto durante una manifestazione del 1950 – la docu-fiction porta alla luce la Nilde Iotti pubblica e privata;

Un altro momento di svolta nella vita di Nilde ci sarà dopo la morte di Togliatti nel 1964, periodo nel quale si collocano alcune delle battaglie più significative dell’azione politica della Iotti e le sue più importanti conquiste. Tra le altre, quella di convincere nel 1974 Enrico Berlinguer a schierare il Partito Comunista per il no al referendum abrogativo della Legge sul divorzio.

Il racconto si chiude con il primo discorso di Nilde Iotti come Presidente della Camera dei Deputati, un’elezione entrata nella Storia, che ha sancito una tappa fondamentale nella trasformazione sociale del Paese per cui hanno lottato e lottano tante straordinarie donne italiane.

“Storia di Nilde” sarà visibile anche su RaiPlay. La docu-fiction si potrà seguire in streaming o rivedere on-demand su pc, smart TV, tablet e smartphone accedendo al sito www.raiplay.it o tramite l’applicazione di RaiPlay. Sulla rinnovata piattaforma digitale saranno disponibili inoltre contenuti extra: video del backstage e interviste al cast.



ULTIMENOTIZIEFLASH.COM