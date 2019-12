Selvaggia Lucarelli affonda Hoara Borselli, opinionista del talk politico ‘Quarta Repubblica’: ‘Ha iniziato come Miss Malizia e oggi è opinionista nei talk politici. I concorsi di bellezza fanno male, è evidente’

La giornalista non risparmia critiche nei confronti della showgirl 43enne. In un lungo pezzo sul Fatto Quotidiano Selvaggia esprime la sua opinione.

Selvaggia Lucarelli affonda Hoara Borselli. La showgirl 43enne è ormai spesso opinionista nel talk politico “Quarta Repubblica”, condotto su Rete 4 da Nicola Porro.

E’ presente anche a “Non è l’Arena”, da Massimo Giletti su La7. La sua presenza ha scatenato polemiche. Nanni Delbecchi sul Fatto Quotidiano ha aspramente criticato la scelta. Porro è intervenuto chiamando in causa Selvaggia, che prontamente ha replicato…

“Hoara Borselli ha iniziato come Miss Malizia e oggi è opinionista nei talk politici. I concorsi di bellezza fanno male, è evidente”, sottolinea Selvaggia Lucarelli nella chiusura del suo articolo. Esprime la sua opinione in punta di penna unendosi al collega del Fatto e non risparmiando critiche sul ruolo da opinionista di un talk politico della soubrette.

Su Facebook, dove Selvaggia Lucarelli riporta il suo pezzo per il quotidiano, fa una premessa: “L’altro ieri il giornalista del Fatto Nanni Delbecchi ha scritto un articolo in cui sosteneva che la presenza di Hoara Borselli nel talk politico di Nicola Porro sia piuttosto inspiegabile visti i trascorsi da showgirl della Borselli. Porro ha invocato la mia difesa della Borselli. Gli ho risposto oggi sul Fatto, spiegandogli un paio di cose su quale sia il problema della Borrelli: non il suo passato, ma il suo presente”.

La Lucarelli ironizza molto sulla presenza di Hoara Borselli a “Quarta Repubblica”, inspiegabile per Delbecchi: “Figuriamoci se Porro non può chiedere a Hoara Borselli il suo parere sui 5 stelle o sul vantaggio dei voucher nel processo di erogazione dei servizi. E’ evidente che la Borselli sia la stella polare che tutti cercavamo in queste notti così buie per l’informazione”.

Poi aggiunge: “Chi se ne frega del curriculum della Borselli, è la lucidità di pensiero quella che conta. Mi limiterò dunque a giudicarla basandomi su una sua dichiarazione a campione, quella di una puntata del 18 novembre a Quarta Repubblica”.

Selvaggia prende sotto esame le dichiarazioni di Hoara Borselli in merito alla polemica tra Matteo Salvini e Ilaria Cucchi e con il suo inimitabile sarcasmo l’affonda. Sottolinea l’errore grammaticale della Borselli, che pronuncia “innesto” invece di “innesco”. La Lucarelli poi lancia una vera e propria stilettata: “Riguardo invece la sua luminosa opinione sul rapporto causa-effetto tra l’utilizzo di droga e la morte di Cucchi sorge il dubbio che ci sia anche un rapporto causa-effetto tra le sue opinioni e l’utilizzo di qualche droga…”.

Non è finita qui. “Confesso di essere sempre più convinta che debba esserci un rapporto causa-effetto tra uno spigolo urtato da piccola sulla nuca e le lucide teorie della Borselli…”, continua ancora la Lucarelli. Che poi, chiaramente conclude: “A proposito. Hoara Borselli ha iniziato come Miss Malizia e oggi è opinionista nei talk politici. I concorsi di bellezza fanno male, è evidente”.

