Francesco Facchinetti spiega di ammirare il marito dell’ex Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi: ‘Mia figlia a volte lo chiama papà, a me non dà fastidio’

Il conduttore parla della sua grande famiglia allargata.

Se Mia chiama per sbaglio il marito di Alessia ‘papà’ non è un problema.

Anzi, Facchinetti ha un ottimo rapporto con Paolo e passa del tempo da solo con lui

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi sono riusciti a creare un bellissimo equilibrio all’interno della loro grande famiglia allargata, tanto che quando alla loro bambina di 8 anni Mia capita di chiamare l’attuale marito di Alessia, Paolo Calabresi Marconi, “papà”, Facchinetti non prova alcuna gelosia, anzi è contento che il rapporto tra sua figlia e Paolo sia così stretto e forte.

Il conduttore, che oltre a Mia ha anche altri due figli, Leone, 5 anni, e Lavinia, 3, avuti dalla moglie Wilma Helena Faissol, ha parlato dei rapporti familiari durante un’ospitata a ‘Vieni da me’. “Il marito di Alessia, Paolo, è una persona con cui mi piace passare il tempo, al di là del fatto che sia suo marito. Ha scelto bene. E’ molto meglio di me, ma non è che ci voleva molto eh…”, ha spiegato a Caterina Balivo.

Francesco, 39 anni, è un “fan” di Paolo e gli piace passare del tempo con lui anche senza Alessia, 47, o la moglie Wilma, 37. “E’ una persona con cui condivido anche pranzi e cene, ovviamente senza le due iene (parla della Marcuzzi e della Faissol, ndr). Poi lui ama alla follia mia figlia. Non sono geloso del fatto che passi del tempo con lei”, ha aggiunto.

“Mia a volte si sbaglia, mi chiama Paolo e a lui lo chiama papà, succede, non mi dà fastidio, lo trovo un gesto d’amore, non riesco ad avere invidia. Sono contento e felice che lei possa passare del tempo con Paolo perché di fatto io a casa non ci sono, quindi meglio avere qualcuno che la ama realmente piuttosto che nessuno. Mia figlia lo ama come fosse suo padre e io sono contento di questo”, ha poi continuato.

Certo, avere una moglie e anche un’ex compagna così presente nella sua vita non è tutto rose e fiori. “Il rapporto con qualcuno con cui non stai più ma con cui hai una figlia è sempre un rapporto, quindi hai il doppio cazziatone. Se faccio qualcosa che non va bene, arriva prima il cazziatone di mia moglie e poi quello di Alessia”, ha fatto sapere.

La Marcuzzi e l’ex modella brasiliana sono diventate anche loro molto amiche. “Loro due si sono trovate, hanno un rapporto di amicizia forte. Abbiamo fatto anche una vacanza tutti insieme, condividiamo tanti momenti come famiglia allargata”, ha concluso Facchinetti.

