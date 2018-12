Su LaF il gran finale di Cardinal: martedì 4 dicembre, ore 21.10 in prima tv assoluta

Si conclude la prima stagione della serie thriller tratta dal romanzo “Quaranta modi per dire dolore” di Giles Blunt

Il cerchio delle indagini si stringe: John Cardinal (Billy Campbell– nominato come Best Actor agli International Emmy Awards 2018) e Delorme (Karine Vanasse) riusciranno a fermare la coppia di spietati serial killer e a salvare la vita di Keith? Cardinalè davvero coinvolto con la criminalità organizzata? Martedì 4 dicembre 2018 alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky canale 135) va in scena il gran finale della prima stagione di “Cardinal – Quaranta modi per dire dolore”, la serie crime canadese che ha conquistato l’America. Negli ultimi due episodi, il detective John Cardinal si avvicina a scoprire chi ha commesso la lunga serie di brutali omicidi ad Algonquin Bay, intuendo che molto probabilmente non sta agendo da solo; l’occhio acuto di Cardinal trova un indizio che lega anche Katie Pine a un negozio di musica, confermando che Eric Fraser (Brendan Fletcher) è coinvolto nei delitti. Avvicinarsi alla verità metterà però in pericolo anche la giovane figlia di Cardinal (Alanna Bale). Parallelamente, Delorme indaga sui crimini commessi nel passato da Cardinal. La serie thriller, ispirata all’omonima saga dello scrittore canadese Giles Blunt – nello specifico questa prima stagione è tratta da “Quaranta modi per dire dolore” (Sperling & Kupfer) – e prodotta da Sienna Films, eOne Entertainment e dallo stesso Giles Blunt, è diretta da Daniel Grou. Mentre la CTV ha già confermato la realizzazione di una quarta stagione, su laF la seconda e la terza sono previste rispettivamente per martedì 15 gennaio e 5 febbraio. L’imperdibile appuntamento con il finale di “Cardinal” è per martedì 4 dicembre alle ore 21.10 su laF (Sky canale 135) per il ciclo “Bestseller in Tv” ed è disponibile su Sky On Demand e Sky Go.