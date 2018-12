Nero a metà, anticipazioni puntata 3 dicembre: tutti shippano gli Alik!

Torna in onda questa sera Nero a metà con Claudio Amendola e il premiatissimo Miguel Gobbo Diaz. Le donne sono già pazze di lui e hanno iniziato ad interessarsi all’attore e non solo al personaggio che nella fiction sembra far adirare tanto il personaggio di Claudio Amendola. La vita dei due si intreccerà anche nei prossimi episodi soprattutto per via dei segreti di Carlo e per quello che è successo tra il suo collega e Alba. I fan già shippano quelli che vogliamo battezzare come gli Alik e lo fanno sin dal bacio che si sono scambiati nella scorsa puntata. Per alcuni è stato un po’ prematuro visto che la fiction è iniziata da poco e che, alla luce degli ascolti, potrebbe avere una seconda stagione, ma sicuramente tutto ha reso ancora più interessante il personaggio della bella dottoressa. Alba è tra l’incudine e il martello con Malik e il padre ma sullo sfondo rimane anche lo storico fidanzato con il quale ha deciso di convivere, cosa ne sarà adesso di loro tre? Nuovi dettagli sui Malik potrebbero arrivare questa sera nel corso della nuova puntata di Nero a metà, la terza, e alla luce del doppio appuntamento della prossima settimana. Questa sera, lunedì 3 dicembre, va in onda il terzo appuntamento di Nero a metà. Anche questa sera ci attendono sorprese ed intrighi, ma scopriamo le trame degli episodi. Nel primo, dal titolo “Sorelle”, Carlo e Malik dovranno indagare sulla morte di una giovane donna. Ritrovata sulla riva del Tevere, il caso si complica smentendo l’area di una soluzione semplice ed immediata. Intanto Alba e Malik vivono la loro relazione cercando però di tenere il tutto nascosto. Cristina è intenzionata a vendere la casa di sua madre, in pratica quella che lei e Carlo usavano da anni per incontrarsi in segreto. Un malore della Repola in commissariato fa preoccupare Cantabella, mentre Carlo viene a conoscenza di dettagli mai emersi sul caso Bosca. Nell’altro episodio, “Per amore”, Alba scopre il cadavere di un giovane uomo all’interno di una macchina che è stata incendiata e si ritrova quindi nel caso che viene raccolto da Carlo. I modi con cui viene portato avanti da Carlo crea alcuni dubbi in Malik. Cristina invece è sempre più decisa a dire addio a suo marito. Bianca è sempre gelosa del fidanzato Cantabella a causa delle continue attenzioni rivolte dalla Repola. Malik, intanto, si trova in una situazione difficile: la Carta continua a chiedergli di indagare su Carlo, ma lui non sa come comportarsi.Miguel Gobbo Diaz, nuovo volto della TV grazie a Nero a metà, ha rilasciato una lunga intervista al portale lagazzettadellospettacolo.it. Riguardo il suo personaggio racconta: “Malik essendo uscito da poco dall’accademia è un ragazzo che ha voglia di imporsi e di dimostrare tanto. E’ alquanto presuntuoso, talvolta arrogante e di conseguenza spesso provoca disturbi e gelosie verso altri colleghi.” L’attore definisce il suo personaggio anche “farfallone”, visto che “gli piacciono le donne, gli piace corteggiare e ci riesce pure bene, insomma, è un vero e proprio latin lover, essendo anche molto sicuro di se.” Diaz ancora spiega:”Con Malik a parte il fatto di essere cresciuti entrambe in Italia, Paese che amo molto e che è diventato parte di me assumendo cultura, usi e costumi, non abbiamo quasi nulla che ci avvicina. Ad esempio il fatto di essere “farfallone” come lui non è proprio nelle mie corde, non è nel mio dna”. C’è la possibilità di rivedere le puntate di Nero a metà in streaming grazie a Rai Play, servizio di video on demand gestito da Rai. Già a partire dal giorno successivo alla messa in onda saranno disponibili le puntate della fiction insieme ad una serie di contenuti speciali, come interviste ai protagonisti e dietro le quinte alla realizzazione della fiction. Intanto potrebbe esserci stato un cambio riguardo la programmazione delle prossime puntate. La quinta puntata dovrebbe andare in onda infatti giovedì 13 dicembre, prendendo il posto dell’Allieva che ha chiuso la sua stagione la settimana scorsa. Il possibile slittamento quindi porterebbe l’ultima puntata a lunedì 17 dicembre 2018, anche per non arrivare a ridosso di Natale.

Anna Montesano, ilsussidiario.net